Demon Slayer: The Hinokami Chronicles, il seguito sarebbe in sviluppo

Tornato in azione l'informatore @MbKKssTBhz5, noto per le sue notizie trafugate provenienti dal mondo dello sviluppo giapponese, secondo cui sarebbe in via di realizzazione un seguito di Demon Slayer: The Hinokami Chronicles. Purtroppo non ha riportato dettagli di sorta, se non l'informazione dell'esistenza del progetto in sé.