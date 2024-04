Crusader Kings 3: il prossimo aggiornamento vuole renderlo più accogliente per i nuovi giocatori

Paradox ha lanciato una vera e propria campagna in merito che servirà a sottolineare la diversità delle opzioni a disposizione e le possibilità che si possono aprire utilizzandole. "Anche i giocatori più inclini alla guerra devono, di tanto in tanto, confrontarsi con altri stili di gioco se vogliono ottenere il massimo dalla loro esperienza," possiamo leggere sul comunicato ufficiale.

Crusader Kings 3 è uno dei migliori giochi di Paradox Interactive degli ultimi anni e probabilmente di sempre. Il prossimo aggiornamento , chiamato Legends of Crusader Kings III, in arrivo a maggio, mira a renderlo anche più accessibile ai nuovi giocatori, dandogli modo di provare i principali stili di gioco in modo indolore.

Un occhio ai novizi

Crusader Kings 3 è splendido, ma per un novizio può risultare inaccessibile

Paradox sa che i suoi grand strategy non sono immediatamente accessibili, ma Crusader Kings 3 è riuscito ad attirare un pubblico più trasversale, come spiegato dal director Alex Oltner nel comunicato ufficiale: "Le sue qualità di 'generatore di storie' si sono dimostrate molto efficaci nel coinvolgere un certo tipo di giocatore nei temi più ampi che contraddistinguono i nostri titoli più grandi."

Legends of Crusader Kings III è stato pensato come modo per abbassare ulteriormente la barriera d'ingresso mettendo in risalto i diversi stili di gioco e la varietà che ne emerge per quella parte di pubblico intimorita dal fare il primo passo in un genere apparentemente così complicato.

Quindi Legends of Crusader Kings III darà al giocatore la possibilità di provare cinque sovrani diversi che corrispondono a cinque stili di gioco unici, con tratti particolari da tenere in considerazione. Si potranno quindi apprendere i fondamenti della Diplomazia guidando il piccolo re Murchard di Munster in Irlanda, quelli dell'Amministrazione con il duca Vratislav di Boemia, quelli dell'Apprendimento con la duchessa Matilda di Toscana e il suo amore per la ricerca accademica, quelli dell'Intrigo con l'emiro Yahya di Toledo e quelli Militari con il duca Roberto di Apulia.

Ogni capo è stato ricontestualizzato per dare maggiore enfasi allo stile di gioco associato. Gli sviluppatori hanno addirittura aggiunto dei nuovi eventi pensati all'occorrenza.

Da sottolineare come l'aggiornamento Legends of Crusader Kings III sarà completamente gratuito per tutti i possessori del gioco. Che aggiungere? È la volta buona per conoscere questo capolavoro, poco da dire. Aspettiamo l'aggiornamento per saperne di più.