Samsung Galaxy S23 FE, la recensione dell’alternativa “economica” ai top di gamma

Da qualche tempo, Samsung si è inventata un altro modo per lanciare sul mercato una nuova linea di prodotto, ovvero l'acronimo FE che sta per Fan Edition: sotto questo termine ombrello finiscono tutti quei dispositivi che si ispirano ai flagship dell'azienda, tagliando però qualcosa qua e là per uscire con prezzi un po' più "abbordabili". Le virgolette sono d'obbligo come vedremo in questa recensione di Samsung Galaxy S23 FE, dato che il listino parla comunque di 719€ per l'unica versione 8/128 GB disponibile sul suolo europeo. Nonostante lo street price attuale sia parecchio inferiore, si tratta comunque di cifre importanti per quello che è di fatto una riedizione al ribasso di uno smartphone della scorsa stagione, anche se assolutamente coerente con la politica di prezzi da sempre applicata dal colosso coreano. Senza soffermarci però unicamente sulla questione meramente pecuniaria, andiamo a scoprire quali sono le caratteristiche di Samsung Galaxy S23 FE, in cosa differisce dal modello originale e come si posiziona nell'offerta di smartphone della famiglia Galaxy.

Caratteristiche tecniche La scheda tecnica di Samsung Galaxy S23 FE è frutto di una serie di ponderati compromessi Che sia condivisibile o meno, il senso dei Samsung Galaxy Fan Edition è quello di inserirsi fra la gamma A e la S, ponendosi dunque come ideale via di mezzo tra la fascia media e quella alta: da questo punto di vista, la scheda tecnica di Samsung Galaxy S23 FE è assolutamente coerente con il proprio obiettivo. Il processore è una vecchia conoscenza, ovvero quell'Exynos 2200 già visto su Samsung Galaxy S22 e che ancora oggi può dire la sua: parliamo infatti di un SoC octa core a 2.8 GHz con processo produttivo a 4 nanometri, accompagnato da una GPU Xclipse 920. Come è facile immaginare, si tratta di una configurazione indubbiamente meno performante rispetto a quella di un Galaxy S23 liscio, ma ribadiamo come questa edizione FE punti dichiaratamente a un segmento un gradino inferiore a quello dei top di gamma. Nell'unico taglio previsto per il mercato italiano, Samsung Galaxy S23 FE offre 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione non espandibile, valori a dire il vero non proprio da capogiro e che anzi vengono superati agevolmente anche da dispositivi di livello inferiore. Lato connettività c'è tutto quel che serve, con 5G, Wi-Fi 6e, NFC, Bluetooth, GPS e supporto per due nanoSIM con possibilità di aggiungere anche una eSIM: a guardare bene manca all'appello l'ultrawideband, ma si può tranquillamente sopravvivere senza.

Non possiamo mostrare la confezione e i suoi contenuti dato che ci è stato fornito il solo smartphone, ma non dovrebbe sorprendere nessuno la conferma che Samsung anche stavolta non includa altri accessori al di là del cavo USB-C per la ricarica. Scheda tecnica Samsung Galaxy S23 FE Dimensioni: 158 x 76.5 x 8.2 mm

158 x 76.5 x 8.2 mm Peso: 209 grammi

209 grammi Display: Dynamic AMOLED 2X da 6.4" Risoluzione FHD+ 1080 x 2340 Refresh rate 120 Hz Luminosità di picco 1450 nit Aspect Ratio 19.5:9

SoC: Exynos 2200

Exynos 2200 GPU: Xclipse 920

Xclipse 920 RAM: 8 GB

8 GB Storage: 128 GB

128 GB Fotocamere posteriori: Principale Wide 50 MP, f/1.8 Tele 3x 8 MP, f/2.4 Grandangolare Ultra-Wide 12 MP, f/2.2 123°

Fotocamera frontale: Principale Wide 10 MP, f/2.4

Connettività Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e

802.11 a/b/g/n/ac/6e Bluetooth: 5.3 con A2DP/LE

5.3 con A2DP/LE Sensori: Accelerometro, Giroscopio, Bussola elettronica, Prossimità, Impronta Digitale

Accelerometro, Giroscopio, Bussola elettronica, Prossimità, Impronta Digitale Resistenza agli elementi: Certificazione IP68

Certificazione IP68 Colori: Indigo Tangerine Mint Graphite Cream Purple

Batteria: 4500 mAh

4500 mAh Prezzo: 8 GB RAM + 128 GB storage | 719,00€



Design Samsung Galaxy S23 FE è interamente realizzato in vetro e possiede la certificazione IP68 Se come abbiamo appena visto, l'hardware di Samsung Galaxy S23 FE segna una netta differenza rispetto ai flagship della casa coreana, sotto il profilo del design il dispositivo tenta di avvicinarsi il più possibile agli standard dei top di gamma. Ecco dunque che la scocca posteriore è realizzata in vetro Gorilla Glass 5 - abbandonando la plastica che aveva caratterizzato le precedenti edizioni - ed è disponibile nelle sei colorazioni Indigo, Tangerine, Mint, Graphite, Cream e Purple. La finitura della cover è lucida, ma un valido trattamento oleofobico la rende abbastanza resistente ai segni delle impronte: il materiale è comunque piuttosto scivoloso, quindi l'utilizzo di una cover è caldamente consigliato. La disposizione delle fotocamere è quella standard di casa Samsung, con i tre obiettivi allineati in senso verticale nell'angolo superiore sinistro.

Le cornici che incastonano lo schermo di Samsung Galaxy S23 FE sono abbastanza pronunciate Lo schermo da 6.4" è piatto, protetto sempre da Gorilla Glass 5 ed è contraddistinto da cornici decisamente spesse, mentre è piuttosto contenuto il punch hole centrale che ospita la fotocamera anteriore.

Il frame è realizzato in alluminio e presenta tasto di accensione e bilanciere per il volume sulla destra, alloggiamento per le due nanoSIM in alto e speaker principale e porta USB-C in basso. Degni di nota peso e dimensioni del dispositivo, e non necessariamente in senso buono: con misure pari a 158 x 76.5 x 8.2 mm per 209 grammi, Samsung Galaxy S23 FE è decisamente più ingombrante sia del predecessore che soprattutto dell'S23 standard: a farsi notare è in special modo lo spessore notevole, ma anche il peso - per quanto ben distribuito - non è proprio irrisorio.

Parliamo comunque di uno smartphone assemblato con il controllo di qualità tipico della compagnia coreana, che non a caso può fregiarsi anche della certificazione IP68 che ne garantisce la resistenza a infiltrazioni di polvere e acqua anche in caso di immersione.

Display Lo schermo di Samsung Galaxy S23 FE è di ottima qualità Con uno smartphone Samsung per le mani è inevitabile avere aspettative piuttosto alte per quanto riguarda il display, dato che proviene da una delle aziende leader del settore: in questo senso Samsung Galaxy S23 FE non delude, offrendo uno schermo assolutamente all'altezza del nome che porta. Le differenze con il pannello installato sul precedente Galaxy S21 FE non sono enormi, trattandosi sempre di un Dynamic AMOLED 2X da 6.4" con risoluzione FullHD+ 1080 x 2340, ma è stata migliorata la luminosità massima che ora raggiunge i 1450 nits di picco in HDR: un valore ottimo che garantisce una visibilità eccellente in praticamente ogni condizione.

La frequenza di aggiornamento massima è sempre di 120 Hz, ma non trattandosi di un display LTPO può variare solo tra 60 e 120 Hz, senza step intermedi e senza nemmeno poter andare al minimo in condizioni di sfruttamento basilare come con l'always on display (comunque pienamente supportato). Eccellente la gamma cromatica, con due distinte modalità selezionabili dall'apposito menù e con la possibilità di tarare temperatura di colore e saturazione a seconda dei propri gusti. Il display di Samsung Galaxy S23 FE brilla dunque quando utilizzato per visualizzare contenuti in streaming tramite piattaforme quali Netflix, Prime Video o Disney+, per tutti i motivi elencati finora e per il supporto agli standard HDR10+ e Widevine L1.

Fotocamere Un dettaglio del modulo fotocamere posteriore di Samsung Galaxy S23 FE Anche per questo ambito vale lo stesso concetto che abbiamo espresso nel paragrafo precedente: Samsung ha una tradizione talmente solida con le fotocamere dei suoi dispositivi che ci saremmo stupiti se Galaxy S23 FE non avesse offerto performance da primo della classe. Partendo dal modulo posteriore, rispetto al precedente Galaxy S21 FE si registra un upgrade della fotocamera principale che passa da 12 a 50 MP, di fatto adottando lo stesso sensore già apprezzato su Galaxy S22 e S23: rimane invece inalterata l'ultra grandangolare da 12 MP, mentre il teleobiettivo 3x da 8 MP subisce solo qualche piccola limatura. I risultati sono largamente soddisfacenti sotto praticamente ogni punto di vista: la principale scatta di default a 12 MP ma c'è la possibilità di utilizzare la risoluzione piena quando si hanno esigenze di maggior dettaglio, ottenendo sempre immagini definite e dotate di colori vividi e un'ampia gamma dinamica. L'app fotografica di Samsung Galaxy S23 FE in azione L'ultra grandangolare riesce a mantenere un livello qualitativo coerente con la principale evitando le distorsioni ai bordi tipiche di molti sensori di fascia media, mentre la tele pur essendo nominalmente una 8 MP salva le foto a 12 MP, eseguendo dunque un upscaling che un occhio attento potrebbe scorgere ma svolgendo comunque un lavoro più che apprezzabile. Funziona tutto bene anche di notte, con la modalità apposita che si può selezionare dallo slider dell'app fotografica o che si attiva in automatico in condizioni di scarsa luminosità: con mano ferma e qualche secondo di pazienza si ottengono ottimi risultati, con la sola tele a mettere in mostra qualche artefatto di troppo. Meno entusiasmante ma comunque assolutamente funzionale la fotocamera frontale da 10 MP ereditata da Galaxy S20: manca l'autofocus ma i selfie sono ad ogni modo discreti, anche in modalità ritratto con un effetto bokeh sempre applicato correttamente.

Molto buoni i video, che si possono registrare a un massimo di 8K a 24 FPS con la principale, 4K a 60 FPS con principale e frontale e 4K a 30 FPS con tutti gli altri obiettivi: la stabilizzazione elettronica è sempre disponibile, ma per godere della massima efficacia occorre scendere a 1080p. +4

Batteria L'autonomia non è propriamente il punto forte di Samsung Galaxy S23 FE La batteria di Samsung Galaxy S23 FE è costituita da un modulo da 4500 mAh: in questo senso non ci sono progressi rispetto al predecessore, un dato che lascia un po' perplessi considerando che le dimensioni generose del dispositivo avrebbero permesso una capienza maggiore e soprattutto che parecchi competitor sulla stessa fascia viaggiano su valori superiori. Va da sé che l'autonomia non sia propriamente uno dei fiori all'occhiello del dispositivo: con un utilizzo regolare si arriva a fine giornata senza problemi particolari, ma l'Exynos 2200 non è un vero e proprio campione di risparmio energetico e la differenza rispetto a processori più parchi nei consumi c'è e si sente.

Insomma, Samsung Galaxy S23 FE non è di sicuro uno di quei battery phone che ci si può permettere di collegare all'alimentatore una volta ogni due giorni, e non c'è nemmeno la consolazione di una ricarica particolarmente rapida: come accade anche con i flagship della compagnia, si può ambire al massimo a 25W via cavo e 15W in modalità wireless, che tradotto in termini pratici significa circa un'ora e mezza per passare da 0 a 100%.

Degne di nota la presenza di diverse opzioni per la salvaguardia della batteria e la possibilità della ricarica wireless inversa, utile a dare una botta di vita ad auricolari e altri accessori compatibili.

Videogiochi e prestazioni Samsung Galaxy S23 FE è abbastanza potente da far girare senza problemi ogni gioco mobile Gli smartphone della famiglia Galaxy sono tradizionalmente molto affidabili quando si tratta di gaming, e Samsung Galaxy S23 FE non fa eccezione, a cominciare dal corredo di app e funzionalità dedicate proprio ai videogiochi. Anche qui troviamo dunque la modalità Game Booster, che consente di modificare alcuni parametri e scegliere come allocare le risorse, con tanto di menù rapido richiamabile durante le partite, e l'app Gaming Hub che raccoglie i titoli in memoria e offre una selezione di free to play e giochi istantanei. Spostandoci sull'esecuzione vera e propria dei videogame, Samsung Galaxy S23 FE ha abbastanza potenza sotto il cofano per gestire brillantemente anche pesi massimi del calibro di Honkai: Star Rail, Call of Duty Warzone, Diablo Immortal o Genshin Impact, anche se l'autonomia non stellare che abbiamo descritto nel paragrafo precedente si accompagna a una certa tendenza del dispositivo a scaldarsi piuttosto rapidamente, senza tuttavia raggiungere i proverbiali livelli di guardia.





E proprio la stabilità sotto stress sembra essere il tallone d'Achille di Samsung Galaxy S23 FE, a giudicare dai benchmark che abbiamo eseguito: non ci vuole molto perché il dispositivo vada in thermal throttling, con conseguenze tangibili soprattutto nell'ambito della GPU. È vero che si tratta pur sempre di test che non rappresentano le condizioni di una sessione di gioco reale, ma non è assolutamente escluso che Samsung Galaxy S23 FE possa perdere qualche colpo se si preme forte sull'acceleratore. Per il resto le performance sono del tutto soddisfacenti, con l'accoppiata Exynos 2200 e Xclipse 920 che si dimostra assolutamente solida nonostante non sia proprio di primissimo pelo: nel corso del nostro test, anche in fasi di carico intenso, non abbiamo sperimentato mai rallentamenti o singhiozzi di sorta. Samsung Galaxy S23 FE non brilla quando si trova sotto stress

Esperienza d’uso Samsung Galaxy S23 FE è garantito per 4 major update e 5 anni di patch di sicurezza Una buona parte dell'appeal degli smartphone Samsung risiede in un'esperienza d'uso estremamente solida e riconoscibile, e Samsung Galaxy S23 FE rientra ovviamente appieno in questo identikit, potendo contare anche su alcune feature tipiche dei dispositivi flagship della casa. In mano lo smartphone risulta comodo e maneggevole nonostante le dimensioni non proprio compatte, anche se il vetro della scocca posteriore dà la sensazione di essere piuttosto scivoloso. Impeccabile la componente telefonica, con ricezione sempre ottimale e un'indubbia qualità dell'audio in chiamata sia in capsula sia in vivavoce.

Valido l'apporto dei sensori biometrici, anche se il lettore per le impronte digitali incastonato sotto lo schermo è di tipo ottico e non ultrasonico: si può fare affidamento anche sul solito, efficiente, riconoscimento del volto 2D garantito dal sistema proprietario Knox. Lato software, Samsung Galaxy S23 FE arriva dotato di Android 14 declinato attraverso l'interfaccia utente One UI 6.0, con garanzia di 4 anni di major update e 5 anni di aggiornamenti di sicurezza: anche se non siamo ai livelli dei top di gamma (Galaxy S24 Ultra arriva a 7 anni di supporto), si tratta comunque di un'assicurazione notevole che non tutti i competitor si possono permettere. La versione Android di casa Samsung è come sempre ricchissima di opzioni di personalizzazione e di funzionalità, e se è vero che forse avrebbe bisogno di rifarsi un po' il look (tante voci sono letteralmente sepolte da una marea di menu) è onestamente difficile lamentarsi della dotazione che mette in mano all'utente.

Ciliegina sulla torta, Samsung Galaxy S23 FE supporta anche la modalità DeX che consente di sfruttare una suite desktop collegando lo smartphone via cavo o wireless a un monitor o una TV.