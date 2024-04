Helldivers 2: in regalo un mantello per ricordare i giocatori caduti a Malevelon Creek

Per celebrare gli sforzi della community di Helldivers 2 nello strappare il pianeta Malevelon Creek dalle grinfie degli Automaton e omaggiare i giocatori periti in battaglia, gli sviluppatori hanno deciso di regalare a tutti un mantello speciale e istituire il 3 aprile come "Giornata della Memoria di Malevelon Creek".

Per chi non lo sapesse, Helldivers 2 ha una sorta di narrativa dinamica, che muta in base ai successi e gli insuccessi della community, con una persona appositamente incaricata, ovvero il GM Joel, di scrivere la storia in corso di evoluzione degli Helldiver e decidere i prossimi obiettivi che la community deve affrontare.

Il mantello in regalo offerto dopo gli sforzi per liberare Malevelon Creek si chiama "Vendetta dell'Eroe Caduto" e lo troverete già sbloccato nella sezione Armeria la prossima volta che fare il log-in in Helldivers 2. Questo piccolo regalo è stato accompagnato da un messaggio interno del gioco, che riportiamo di seguito:

"Il Presidente della Super Terra ha ufficialmente riconosciuto questo giorno come la Giornata della Memoria di Malevelon Creek", recita il comunicato interno del gioco scritto dal GM Joel. "Ogni anno, in questo giorno i cittadini della Super Terra si uniranno per ben 3 minuti della loro pausa pranzo per ricordare solennemente coloro che hanno dato la vita per liberare Malevelon Creek".

"Inoltre, a tutti gli Helldiver è stato consegnato uno speciale mantello commemorativo, così che possano portare in battaglia il ricordo dei loro compagni caduti."