Arrestato un uomo accusato di aver inviato delle minacce di morte a Nintendo e ai suoi dipendenti

Effetti delle minacce

Nintendo ha dovuto rimandare degli eventi a causa delle minacce

A causa delle minacce, lo scorso dicembre Nintendo ha annullato l'evento Nintendo Live 2024 TOKYO e ne ha rinviati altri, come lo Splatoon Koshien 2023, ossia le finali del torneo nazionale del gioco. L'evento Nintendo Live 2024 TOKYO si è poi svolto, ma è stato trasmesso in diretta senza pubblico.

Insomma, le minacce dell'uomo, le cui generalità non sono state svelate, hanno avuto forti ripercussioni sulla casa di Mario. Purtroppo al momento non si conosce il movente delle minacce, quindi non possiamo dirvi il perché del comportamento dell'arrestato.