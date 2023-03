Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, ottime vendite per il gioco

Sega ha annunciato le vendite di Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles. Il primo gioco tratto dalla famosissima serie anime ha venduto più di tre milioni di copie in tutto il mondo, tra tutte le piattaforme.

Per festeggiare il successo, Sega ha messo il gioco in forte sconto sul PlayStation Store, dove è possibile acquistare le versioni digitali del gioco e il Pass personaggi pagando il 50% del prezzo base. Se vi interessa, seguite questo link.

Per avere più informazioni, potete leggere la nostra recensione di Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles. All'epoca si parlava di un buon gioco, ma un po' scarno di contenuti. Ora, con tutte le aggiunte degli ultimi mesi, la situazione dovrebbe essere enormemente migliorata.

Sega descrive Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles come "un gioco di combattimento in arena". Sviluppato da CyberConnect2, è "basato sulla serie anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba la cui messa in onda è iniziata ad aprile 2019. Aniplex produce e pubblica la versione per il mercato giapponese, mentre SEGA pubblica il gioco per i territori di Nord e Sud America, EMEA e Asia, dove Aniplex produce anche queste versioni regionali."

Sin dall'uscita, sono stati aggiunti ulteriori personaggi giocabili con aggiornamenti gratuiti e cinque DLC Pacchetti personaggi, venduti separatamente e come parte del pacchetto Pass personaggi. Il gioco è ora disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e Steam.