PS5: disponibile l'aggiornamento di sistema del 24 aprile con le guide della community

Sony ha pubblicato l'aggiornamento di sistema 24.03-09.20.00 di PS5, che ora è disponibile per il download e l'installazione per tutti gli utenti in possesso della console. L'update pesa 1,187 GB in totale.

Come preannunciato nelle settimane scorse, l'aggiornamento introduce la "Guida di Gioco della Community", una nuova funzionalità che espande la già disponibile Guida di Gioco, la funzione tramite la quale i giocatori possono ricevere suggerimenti su come superare particolari sfide e ostacoli tramite dei video.

In precedenza tali aiuti potevano arrivare solamente se realizzati ad hoc dagli sviluppatori, mentre ora anche gli utenti potranno creare delle guide, rendendo di conseguenza questa funzionalità ancora più utile che in passato. Il tutto avviene in maniera automatica: una volta dato il consenso tramite le opzioni, sarà la console stessa a registrare e uplodare i filmati quando l'utente completa delle sfide particolarmente impegnative. Inizialmente, il supporto alla "Guida di Gioco della Community" sarà limitato a un numero di titoli, con Sony che mira a espandere pian piano questa funzionalità a quanti più giochi possibili.

Oltre a questa interessante novità, l'aggiornamento di oggi mira a migliorare ulteriormente le performance e la stabilità sistema operativo e alcune migliorie lato messagistica e screenshot.