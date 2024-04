PlayStation Store: al via gli Sconti di Maggio con oltre 2.000 offerte per PS4 e PS5

Con i saldi primaverili ormai agli sgoccioli, il PlayStation Store ha dato il via agli Sconti di Maggio, con una selezione di oltre 2.000 offerte tra giochi, edizioni speciali e DLC per PS4 e PS5.

In occasione del lancio del DLC The Rising Tide, Final Fantasy 16 è in promozione a 39,99 euro, con uno sconto del 50%. Si tratta del prezzo più basso mai raggiunto dal gioco sul PlayStation Store. Anche Hi-Fi Rush è in promozione e potrete farlo vostro a 20,99 euro, con uno sconto del 30%.

Tra i giochi in offerta troviamo anche Resident Evil 4 Remake al prezzo minimo storico di 17,19 euro, con uno sconto pari al 57%. La versione Gold, che include vari DLC incluso Separate Ways, è invece proposta a 39,99 euro, anziché i canonici 49,99 euro.

Rimanendo in casa Capcom, con meno di 10 euro potrete recuperare uno dei migliori action degli ultimi anni, ovvero Devil May Cry 5 + Vergil, disponibile a 9,89 euro, Monster Hunter World e la maxi-espansione Icerborne sono preszzati rispettivamente 9,99 euro e 14,99 euro, mentre il pacchetto Monster Hunter Rise + Sunbreak è acquistabile a soli 19,79 euro.