Gas Station Simulator ha incassato più di 10 milioni di dollari su Steam: è un simulatore di benzinaio

Gas Station Simulator è un grande successo su Steam . Si tratta di un simulatore di benzinaio, più precisamente di una stazione di servizio, che ha incassato più di dieci milioni di dollari , per un milione di copie vendute (tra tutte le versioni). Fu lanciato a settembre 2021 ed è uno dei tanti "simulatori" che sono entrati nei cuori dei giocatori, pur non essendo trattati da stampa e affini.

Costi contenuti, grandi ricavi

La vita del benzinaio è molto più interessante di quello che sembra

I 10 milioni di dollari di ricavi sono stati raggiunti a marzo 2024 e non tengono conto delle vendite fatte in altri negozi, ossia GOG ed Epic Games Store, probabilmente molto inferiori rispetto a quelle del negozio di Valve. Non sono stati conteggiati nemmeno i numeri delle versioni console (Gas Station Simulator è disponibile per Xbox, PlayStation e Nintendo Switch).

A svelare i nuovi dati è stata Joanna Tynor, la CEO di DRAGO Entertainment, lo studio di sviluppo polacco che ha realizzato e pubblicato il gioco. Stando alla Tynor, Marzo 2024 è stato il mese migliore per le vendite di Gas Station Simulator sin da ottobre 2021.

Da sottolineare che il dato relativo alle unità vendute risale a dicembre 2022 e comprende tutte le versioni del gioco.

Tra sviluppo e marketing, Gas Station Simulator è costato circa 110 milioni di euro. Ha recuperato il suo budget un'ora e mezza dopo il lancio. Il gioco in sé, che mette nei panni del neo proprietario di una stazione di servizio abbandonata che deve vedersela con pieni di benzina, psicopatici e alieni, ha l'88% delle quasi 19.000 recensioni su Steam positive, segno che è davvero molto apprezzato dall'utenza. Il picco massimo di giocatori contemporanei sulla piattaforma di Valve è stato di 12.229, fatto registrare al lancio.

Anche i DLC di Gas Station Simulator sono forieri di successo, considerando che l'ultimo, Tidal Wave, ha recuperato l'investimento, equivalente a quello del budget di sviluppo, in circa una settimana.

Gas Station Simulator su Steam