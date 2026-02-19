Xenoblade Chronicles X Definitive Edition per Nintendo Switch 2 è disponibile... ora!

Un po' a sorpresa (ma non troppo) Nintendo ha svelato che la versione Nintendo Switch 2 di Xenoblade Chronicles X Definitive Edition è disponibile da ora. Si tratta solo della versione digitale: se volete l'edizione fisica dovrete attendere fino al 16 aprile 2026.
La compagnia ha pubblicato anche un trailer ufficiale che presenta le caratteristiche di questa nuova edizione del JRPG.
Il trailer e le novità di Xenoblade Chronicles X Definitive Edition - Nintendo Switch 2 Edition
Se possedete la versione Nintendo Switch del videogioco, potete fare l'upgrade comprando un pacchetto di aggiornamento, come è tipico per molti titoli di Nintendo nel passaggio da Switch a Switch 2. Se invece non possedete il videogioco, potete comprare direttamente la versione digitale per Nintendo Switch 2.
Parlando invece dei miglioramenti previsti, potete aspettarvi un frame rate migliorato "fino a 60 FPS", come recita il video. Inoltre, è stato aggiunto il supporto alle risoluzioni "fino a 4K in modalità TV". In modalità portatile, aspettatevi un 1080p e 60 FPS.
