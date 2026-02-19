NZXT Kraken Plus 280 offre un raffreddamento ad alte prestazioni con schermo personalizzato: in offerta su Amazon al minimo storico

Sei alla ricerca di un nuovo dissipatore? Su Amazon, oggi, è disponibile un'offerta con uno sconto attivo del 29% sull'NZXT Kraken Plus 280 che viene venduto a 119,90€, suo minimo storico . Acquistalo direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui in basso: Questo dissipatore presenta una pompa progettata per garantire un flusso d'acqua potente e una pressione ottimale, assicurando un raffreddamento efficiente della CPU anche sotto carichi pesanti, mantenendo temperature basse senza generare rumore eccessivo. Uno dei punti di forza è lo schermo LCD personalizzabile da 1,54", che permette di visualizzare in tempo reale le temperature di sistema, GIF animate ecc...

Ulteriori dettagli

Il sistema include ventole ad alta pressione statica che ottimizzano il flusso d'aria attraverso il radiatore, garantendo una dissipazione del calore rapida ed efficace. Grazie alla Modalità Zero RPM, le ventole si fermano completamente a carichi bassi, assicurando un funzionamento quasi silenzioso quando non è richiesta massima potenza.

L'installazione è semplice e veloce: la pasta termica pre-applicata e il singolo cavo breakout riducono l'ingombro dei cavi e velocizzano il montaggio. La compatibilità è ampia, con staffa di montaggio senza attrezzi per socket AMD e Intel più recenti, inclusi AM5 e LGA 1851, ciò rende questo prodotto una scelta molto versatile.