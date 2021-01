Assassin's Creed Valhalla, i DLC condurranno all'annuncio del prossimo episodio?

Assassin's Creed Valhalla riceverà a breve dei DLC che, secondo un sedicente leaker, ci condurranno all'annuncio del prossimo episodio della serie Ubisoft.

Il trailer dei DLC di Assassin's Creed Valhalla ha rivelato alcuni mesi fa il titolo e le caratteristiche delle due espansioni in questione: L'Ira dei Druidi e L'Assedio di Parigi.

Stando agli ultimi rumor, L'Ira dei Druidi farà il proprio debutto a marzo e racconterà della morte di uno dei personaggi che Eivor ha incontrato durante la campagna di base per mano appunto dei Druidi irlandesi.

Per quanto riguarda invece L'Assedio di Parigi, l'uscita sarebbe prevista per l'inizio di giugno, appena prima della nuova edizione dell'E3 o di quelli che saranno gli eventi estivi dedicati al mondo dei videogame.

La collocazione temporale del secondo DLC, che la fonte descrive come molto più corposo del primo, non sarebbe casuale: degli elementi narrativi specifici lo renderebbero un importante collegamento rispetto agli eventi che verranno narrati nel prossimo episodio di Assassin's Creed.

E qui arriva la notizia vera e propria: secondo il leaker in questione, il nuovo capitolo della serie Ubisoft, nome in codice Assassin's Creed Champion, verrà annunciato appunto all'E3 2021 o in un evento similare e sarà ambientato tra la Francia e la Germania medievale, con uscita all'inizio del 2022.