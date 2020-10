Assassin's Creed Valhalla: trailer italiano dei DLC e dei contenuti gratuiti

Ubisoft ha pubblicato un nuovo trailer di Assassin's Creed Valhalla. In questo filmato, sottotitolato in italiano, vengono illustrati i DLC a pagamento e i contenuti gratuiti che arriveranno nel nuovo Assassin's Creed vichingo dopo il lancio di novembre.

Anche con Valhalla il colosso transalpino ha deciso di offrire un supporto post lancio molto simile a quello che abbiamo visto in Assassin's Creed Origins e Assassin's Creed Odyssey. In altre parole le settimane successive all'uscita saranno ricche di novità, tra le quali possiamo annoverare nuove missioni, una nuova area di insediamento e una nuova modalità per le Incursioni Fluviali.

Ma andiamo con ordine.