Amazon Luna: l'accesso anticipato comincia oggi con oltre 50 giochi disponibili

Amazon ha comunicato che Amazon Luna, il suo nuovo servizio di gaming in streaming, è entrato oggi in fase di early access per un numero ristretto di utenti USA. Questi "pionieri" avranno la possibilità di testare per primi le potenzialità di questo diretto concorrente di Google Stadia, in grado di offrire un catalogo di 50 giochi testabili con una risoluzione massima di 1080p e 60fps.

Il colosso dell'ecommerce ha comunicato di aver scelto per questa fase iniziale solo pochi fortunati tra le migliaia di potenziali clienti che ne hanno fatto richiesta. Per il momento gli inviti sono stati inviati solo negli USA. In questo modo Amazon avrà modo di raccogliere i primi feedback sul servizio, così da prepararlo per una diffusione più capillare.

Per il momento Amazon Luna è disponibile attraverso Fire TV, PC Mac e la web app per iOS. L'app Android è in lavorazione. Ai tester sarà proposto un abbonamento mensile di 5,99 dollari al mese per accedere al Luna+ Game Channel, ovvero il luogo dove trovare i primi 50 giochi. Un catalogo che è destinato presto ad espandersi.

Per esempio arriverà l'Ubisoft Channel, ovvero il luogo dove il colosso transalpino pubblicherà i suoi giochi per Luna, a cominciare da Assassin's Creed Valhalla. Ovviamente a questi clienti sarà data la possibilità di comprare (per la "modica" cifra di 49.99$) un Luna Controller, il gamepad bluetooth pensato specificatamente per il servizio. Il controller sfrutta le tecnologie Cloud Direct di Amazon per diminuire la latenza e ha Alexa integrata. In alternativa i giocatori potranno usare un qualunque controller bluetooth.

Inizialmente il servizio si limiterà ad offrire il gaming in 1080p e 60fps, ma, a differenza di GeForce Now, non ci sono limiti di utilizzo di Luna. Nel prossimi mesi il servizio sarà espanso in un maggior numero di paesi e la data di lancio definitiva di Luna, se tutto andrà bene, è fissata con ogni probabilità nel 2021.

Vi piacerebbe testare il servizio?