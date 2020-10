Watch Dogs: Legion: un video mostra il menù principale e lo Skyline di Londra

Su Twitter è spuntato un video di Watch Dogs: Legion che mostra in anteprima il menù principale del gioco. Tra le opzioni di gioco vediamo che c'è quella per proseguire la campagna, per giocare online o per impratichirsi col tutorial. Infine c'è la voce Opzioni, Quella per Ubisoft Connect e quella per vedere chi ha sviluppato il gioco. Nulla si particolarmente originale, onestamente, la cosa più bella è lo skyline di Londra che fa da sfondo alla schermata.

In primo piano c'è il 30 St Mary Ax, un grattacielo di 180 metri situato nella City che informalmente è conosciuto come "The Gherkin" (il cetriolo), Swiss Re Building (per via del gruppo assicurativo che lo possiede). Ancora più informalmente l'edificio è conosciuto come il "Suppostone".

Nonostante la forma equivoca, si tratta però, assieme al London Eye e allo Shard, di uno degli edifici moderni della capitale inglese più rappresentativi e quindi giustamente usato come simbolo della città tecnologica raccontata in Watch Dogs: Legion. Quindi non sorprende il fatto che sia mostrato nel menù principale ad accoglierci all'inizio di ogni partita.

Sapevate che Watch Dogs: Legion arriverà su PS5 e Xbox Series X a 4K e 30 fps con ray tracing attivo?

Ecco il filmato dei menù. Cosa ne pensate?