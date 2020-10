PS5: nelle Filippine può essere ordinata solo insieme a un monitor da 5.000 dollari

Nelle Filippine PS5 può essere ordinata solo insieme a un monitor che costa la bellezza di 5.000 dollari, l'Asus BFG. Più precisamente, acquistando il monitor tra il 16 e il 30 novembre 2020 si riceve in regalo la console quando disponibile.

Considerate che in molti paesi del sudest asiatico le prenotazioni di PS5 sono letteralmente sparite e il previsto lancio per il 2020 di fatto cancellato. Sony sta provando a placare gli animi dei giocatori locali, ma con scarso successo, visto che si sentono messi in secondo piano anche se vivono in territori supportati da PlayStation. Giustamente anche loro vogliono poter accedere alla next-gen da subito.

Questa del costoso monitor come una fonte di approvvigionamento di PS5 è stata quindi vissuta come una beffa vera e propria. Certo, va detto che è un signor monitor, ma non è questo il punto.

L'ipotesi più probabile è che Sony abbia deciso di dirottare le unità destinate al sudest asiatico su mercati in cui la domanda ha superato il livello di guardia e si teme una forte carenza di unità, come quelli occidentali. Ovviamente non ci sono conferme in merito.