Yakuza: Like a Dragon il trailer per Xbox Series X|S è un capolavoro del nonsense

Il trailer delle caratteristiche next-gen di Yakuza: Like a Dragon su Xbox Series X|S è un capolavoro del nonsense. Tra il serio e il faceto SEGA ci mostra quali benefici avremo giocando al nuovo capitolo di Yakuza sulle console next-gen di Microsoft. E di fianco a dei tempi di caricamento ridotti, ci sono anche crostacei super intelligenti e cose di questo tipo.

Vedere per credere.

Il trailer, infatti, comincia nella maniera più canonica possibile. "Arriva in cima grazie alla potenza di Xbox Series X|S" è il primo, scontato, messaggio. "Grafica mozzafiato" è il secondo claim, anche in questo caso piuttosto telefonato. Con "velocità abbagliante" si raggiunge la noia più assoluta, dato che anche i sassi sanno ormai che gli SSD garantiranno tempi di caricamento ridotti.

Quando arriva "un gioco di ruolo coinvolgente" e tre adulti che si rotolano in una nursery avvolti in un pannolone capiamo che, finalmente, il vento è cambiato. Da quel momento in poi è tutto un "intelligenza dei crostacei next-gen, tagli di capelli alla moda, attività disoneste facilmente condivisibili, gruppo di supporto veloce come la luce e ottimismo del protagonista ottimizzato". E finalmente ci sentiamo a casa, tra le follie per cui la serie è giustamente celebre.

Yakuza: Like a Dragon arriverà il 10 novembre su tutte le console, mentre la versione ottimizzata per PS5 arriverà nel 2021.