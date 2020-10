The Sims 4 Oasi Innevata: data d'uscita, immagini e trailer

EA e Maxis hanno comunicato la data di uscita di The Sims 4 Oasi Innevata attraverso un trailer e tutta una serie di nuove immagini ad ispirazione giapponese. The Sims 4 Oasi Innevata arriverà su PC e Mac tramite Origin, Steam, Xbox One e PlayStation 4 il 13 novembre. Si tratta del decimo expansion pack e introdurrà il maestoso e sereno mondo del Monte Komorebi.

Si tratta di una location perfetta per i Sims che cercano una fuga dalla vita quotidiana o la casa dei propri sogni. Il mondo, di ispirazione giapponese, offre numerose attività per far divertire i Sims, dal relax nelle terme onsens di montagna alla meditazione con passeggiate mindfulness e non solo: è possibile mettere alla prova i propri limiti con attività sportive entusiasmanti e talvolta pericolose come lo sci, lo snowboard e l'arrampicata su roccia.

"Il team di The Sims esplora costantemente nuovi modi per far giocare i fan con la vita e The Sims 4 Oasi Innevata offrirà loro la libertà di scegliere le proprie avventure nel nuovo mondo del Monte Komorebi", ha dichiarato Graham Nardone, Producer di The Sims 4 Oasi Innevata. "Ognuno ha la sua idea della vacanza perfetta e, sia che i Sims vogliano scendere sulle piste e intraprendere audaci escursioni in montagna, sia che preferiscano rilassarsi con gite panoramiche e dedicarsi a una giornata di relax, o costruire la loro nuova casa dei sogni, questo expansion pack offrirà un grande divertimento per tutti."

Il Monte Komorebi, primo mondo di The Sims 4 che introduce sia case residenziali che alloggi in affitto per vacanzieri, offrirà tre nuovi quartieri ai Sims, per poter vivere la vacanza dei sogni o trasformare la meta invernale nella propria casa. I giocatori non vedranno l'ora di provare fino a 130 nuovi oggetti in "Crea un Sim" per dar vita a diversi look: outfit da attività invernale, moda giapponese moderna casual e abbigliamento tradizionale giapponese. Inoltre, l'expansion pack offre ai giocatori opzioni di arredamento classico e moderno per progettare il proprio santuario, con stili architettonici unici e pezzi tra cui porte, finestre e schermi shoji, tatami e lanterne di carta. I giocatori potranno anche aggiungere tocchi extra per creare la propria oasi, come koi per fontane decorative e un giardino roccioso all'ombra degli aceri giapponesi.

L'expansion pack The Sims 4 Oasi Innevata è classificato PEGI 12 e sarà disponibile al prezzo di € 39,99.