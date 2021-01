Fortnite: video mostra glitch per l'invisibilità infinita con l'oggetto di Predator

Ieri, con l'introduzione dell'aggiornamento 15.21, Epic Games ha proposto all'interno dell'isola di Fortnite un nuovo boss: Predator. Il personaggio porta con sé un oggetto mitico, un device di mimetizzazione che permette di diventare invisibili per un breve periodo. Ora, però, un giocatore ha già scoperto come attivare un glitch che permette di avere l'invisibilità infinita. Potete vederlo nel video qui sopra.

Lo YouTuber Glitch King ha scoperto che tutto quello che si deve fare è attivare l'effetto dell'oggetto mitico, scollegare internet e riconnettersi. Una volta rientrarti in partita si è invisibili per tutto il match. Non stupisce che questo glitch sia stato trovato, ma colpisce quanto velocemente lo YouTuber se ne sia reso conto.

Si tratta di un glitch facile da attivare, sulla carta, ma non crediamo che avrà un enorme impatto sul breve periodo. Nei primi giorni, dopotutto, Fortezza Furtiva sarà assediata da molteplici giocatori in cerca di Predator: l'unico modo per avere l'oggetto è sconfiggerlo, dopotutto, quindi la maggior parte dei giocatori si metteranno i bastoni tra le ruote a vicenda. Inoltre, molti non apprezzeranno l'idea di sconnettere e riconnettere il gioco solo per attivare il glitch dell'invisibilità infinita.

Infine, è molto probabile che Epic Games si metta rapidamente al lavoro su una soluzione e quindi è possibile che il tutto venga corretto prima che diventi troppo comune o frequente. Epic potrebbe addirittura disattivare l'oggetto mitico di Predator, per impedire abusi fino a quanto non sarà disponibile una patch.

Come sempre, sconsigliamo di utilizzare glitch e bug per ottenere vantaggi, in quanto in alcune situazioni Epic potrebbe decidere di punire il giocatore con ban temporanei o definitivi. Infine, vi ricordiamo che potete trovare la nostra guida su come sbloccare la skin di Predator. Inoltre, sono già state svelate le sfide della settimana 8 e 9. Non dimentichiamoci inoltre di analizzare tutti i dettagli dell'update 15.21 di Fortnite Stagione 5.