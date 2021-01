A Quiet Place 2 rimandato ancora: ecco la nuova data di uscita

A Quiet Place 2 è stato nuovamente rimandato. Questo sequel horror era previsto per marzo 2020 ed è stato uno dei primi film ad essere rimandato a causa della pandemia di covid-19. È stato inizialmente spostato a settembre 2020 e poi ad aprile 2021. Le sale cinematografiche sono però ancora chiuse e Paramount ha infine deciso di spostare la data di uscita al 17 settembre 2021.

A Quiet Place: Part 2 è interpretato da Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe, Djimon Hounsou e Cillian Murphy. È scritto e diretto da John Krasinski, che ha diretto anche il primo film. Inoltre, è stato confermato che vi è anche un terzo film in produzione, che sarà diretto da Jeff Nichols (Midnight Special).

Non si tratta del primo film rimandato a fine 2021 o inizio 2022. Vi ricordiamo infatti che No Time To Die, Ghostbuster Afterlife, Uncharted, Mobius, Last Night in Soho e The King's Man sono tutti stati rimandati.

Questo nuovo ritardo di A Quiet Place 2 non stupisce più di tanto e rientra nella previsione di un esperto che ha da poco affermato che tutti i grandi film in arrivo entro luglio saranno rimandati di almeno alcuni mesi. Dobbiamo quindi prepararci a molti altri annunci di questo tipo.

Le uniche uscite "al sicuro" sembrano essere quelle di Warner Bros. La compagnia infatti ha deciso di proporre un rilascio ibrido dei film: usciranno sia al cinema che sul servizio in abbonamento HBO Max. Uno dei primi ad arrivare sarà Godzilla vs Kong.