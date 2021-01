Xbox Game Studios: 2 giochi non annunciati arriveranno nel 2021 per Jez Corden

L'espansione degli Xbox Games Studios dovrebbe finalmente cominciare a dare i suoi frutti e a consentire a Microsoft di avere un numero consistente di nuove uscite di qualità ogni anno. Oltre ai già annunciati Halo Infinite e Microsoft Flight Simulator, infatti, secondo Jez Corden di Windows Central nel 2021 arriveranno ben 2 giochi non ancora annunciati provenienti dagli studi interni di Microsoft.

Uno potrebbe essere l'open world in canitere non annunciato di cui parlavamo qualche settimana fa, l'altro gioco, invece, potrebbe essere in sviluppo presso Compulsion Games.

A confermarlo è Jex Corden, volto di Windows Central, che nella recente puntata del podcast The Xbox Two ha detto che Microsoft ha "almeno" due altri grossi giochi in uscita nel 2021. "So di almeno due giochi, grandi giochi, che non sono stati annunciati a che arriveranno su Xbox nel 2021" ha detto.

Per quanto a volte possa essere di parte, Corden ha dimostrato in passato di avere buoni agganci all'interno di Microsoft. Per esempio aveva anticipato l'arrivo del nuovo Perfect Dark sviluppato da The Initiative, mentre siamo ancora in attesa della conferma -o della smentita- del fatto che l'abbonamento Ubisoft+ si unirà all'Xbox Game Pass.