Hideo Kojima: PlayStation One è stata la console più interessante di sempre

In una recente intervista rilasciata per celebrare il Legend Award Winner, il premio alla carriera che gli sarà consegnato il 26 gennaio 2021 a New York, Hideo Kojima ha detto che la prima PlayStation, secondo il suo punto di vista, è stata la console più interessante della storia.

Non a caso su PS One è arrivato quello che forse è ancora il suo capolavoro: Metal Gear Solid. Un gioco che è stato in grado di riscrivere le regole sia dal punto di vista tecnico, sia da quello narrativo, passando per la sua capacità di interagire coi videogiocatori anche al di fuori dello schermo. Ma se Kojima ha potuto ottenere questi risultati è anche per merito della console, una macchina che gli ha consentito di andare oltre i limiti imposti precedentemente.

"Ritengo che la console più interessante sia stata la prima PlayStation. Prima del suo arrivo, i videogiochi erano come uno spettacolo di marionette: tutti gli sforzi erano fatti per creare un'immagine piatta. Non vi era la possibilità di cambiare angolazione o di guardare la scena da un punto di vista differente. Grazie alla prima PlayStation, però, quelle che erano solo immagini in due dimensioni si sono trasformate in poligoni che ci hanno consentito di poter lavorare con l'inquadratura. Ciò non riguardava solo gli sviluppatori ma anche gli stessi giocatori; era come vivere in un sogno. La prima PlayStation aveva una dimensione completa diverse rispetto alle vecchie console per videogiochi.."

Da quel momento in poi l'evoluzione dei videogiochi è stata inarrestabile e in questi mesi abbiamo assistito alla nascita di una nuova generazione di console. "La tecnologia continuerà a migliorare e la prospettiva di quello che si potrà realizzare con un videogioco diventerà sempre più grande," ha continuato Kojima, incalzato da un altro grande della nostra industria, l'ex presidente di Nintendo of America Reggie Fils-Aimé. "Questo renderà i videogiochi più profondo e godibili" ha concluso Kojima.