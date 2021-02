Resident Evil Village: Lady Dimitrescu fa impazzire tutti, Capcom svela quanto è alta

Resident Evil Village è dotato di una caratterizzazione davvero particolare, ma forse tra le sue stranezze quella che ha colpito di più l'immaginario è Lady Dimitrescu, la gigantesca vampira destinata a minacciare costantemente il giocatore anche con la sua imponente figura: Capcom è decisamente felice dell'effetto suscitato e ha deciso di svelare precisamente quanto è alta, tra le altre cose.

Con un messaggio scritto da Tomonori Takano, art director responsabile del gioco, Capcom ha voluto rispondere alle tante domande emerse sull'affascinante ed inquietante signora di Resident Evil Village. "Di recente, Lady Dimitrescu e le sue figlie hanno ricevuto una bella dose di attenzioni, anche di più di quanto ci saremmo aspettati", ha scritto Takano in un messaggio rivolto al pubblico.

"È fantastico che siano state capaci di diventare protagoniste come icone di Resident Evil Village. Lady Dimitrescu, in particolare, ha ricevuto un sacco di apprezzamenti sia in Giappone che all'estero, cosa che ha reso noi del team di sviluppo estremamente felici. Ho sentito che la sua altezza rientra nelle domande più frequenti..."

Dunque ecco la risposta alla domanda su quanto è alta Lady Dimitrescu: "Se includete il suo cappello e i tacchi, è alta circa 2,9 metri", ha svelato Takano. Insomma, si tratta di una donna veramente imponente, così come appariva già nel recente video del gameplay e dalla recente demo Maiden distribuita su PS5.

Inoltre, "Questi personaggi vampireschi e stregati sono ossessionati dalla loro caccia a Ethan e non vedo l'ora che li conosciate non appena entrerete nel Castello Dimitrescu a maggio". Prima della data di uscita del 7 maggio 2021, in ogni caso, sarà possibile provare nuovamente Resident Evil Village, anche su tutte le altre piattaforme, in un'altra demo con molto più gameplay prevista in primavera.