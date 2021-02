Judgment su PS5, Xbox Series X|S e Stadia: il gioco del team Yakuza torna su next gen

Judgment arriverà su PS5, Xbox Series X|S e Google Stadia il 23 aprile 2021: Sega ha annunciato il porting migliorato del suo particolare action adventure da parte del team di Yakuza per le piattaforme di nuova generazione e il servizio streaming di Google.

Sviluppato dal Ryu Ga Gotoku Studio, Judgment è costruito sull'engine e sullo stile tipico di Yakuza ma mette in scena una storia diversa, incentrata sul personaggio di Takayuki Yagami, avvocato caduto in disgrazia e impegnato in una sorta di missione di redenzione come detective privato.

Rispetto alla versione originale, uscita su PS4 a giugno del 2019 in occidente, la nuova versione per PS5 e Xbox Series X|S andrà a 60 fps, con grafica migliorata e caricamenti ridotti. Inoltre, la nuova edizione conterrà anche tutti i DLC usciti originariamente a parte, il tutto al prezzo di 39,99 dollari.

Sebbene sia chiaramente impostato sulla struttura e le dinamiche di Yakuza, Judgment propone un'esperienza di gioco diversa mettendo in scena l'azione di un detective, che ovviamente non disdegna di menare le mani all'occorrenza ma che utilizza anche una serie di metodi per arrivare alla verità, nel tentativo di far trionfare la giustizia in una città avvolta dal caos.

Si tratta dunque anche di raccogliere indizi, portare prove al tribunale, interrogare personaggi e infiltrarsi in vari luoghi, oltre che prendere parte a risse e combattimenti a mani nude assortiti. Per saperne di più, vi rimandiamo alla recensione di Judgment effettuata sulla versione PS4 all'uscita.