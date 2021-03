The Last of Us 2: Druckmann ci parla della mazza da golf e ne spiega il motivo

The Last of Us 2 è un gioco discusso, ma una cosa è certa: vi è una certa scena che sarà ricordata per sempre dagli appassionati. Parliamo della scena della mazza da golf, ovviamente. Ora, il director Druckmann ne parla e spiega i motivi dietro la realizzazione di tale scena.

Ovviamente per poter parlare della scena della mazza da golf di The Last of Us 2 dovremo fare enormi spoiler sulla trama del gioco: non proseguite oltre l'immagine se non volete rovinarvi la sorpresa.

The Last of Us 2: se non volete spoiler, non proseguite

Come i giocatori di The Last of Us 2 sanno, nelle prime fasi di gioco Joel viene ucciso da Abby, nuovo personaggio introdotto nella serie. L'arma scelta dalla donna è una mazza da golf. Si tratta di una scelta violenta e brutale, come da tradizione del gioco. Druckmann spiega però che inizialmente la co-protagonista del gioco aveva un'altra arma.

Abby inizialmente doveva utilizzare un coltello e pugnalare Joel alla schiena. Avrebbe poi ruotato il coltello nel corpo dell'uomo, in mezzo alle vertebre, paralizzandolo. Il coltello, però, è un arma tipica di Ellie in The Last of Us 2 (ma anche nel primo gioco, nelle poche sezioni a lei dedicate) e il team ha quindi preferito trovare qualcosa di diverso per Abby. La scelta finale è stata una mazza da golf.

Druckmann ha inoltre svelato di avere una connessione con la mazza da golf. Il director ha spiegato che quando aveva sedici anni è stato colpito per sbaglio alla testa da un amico che lo stava introducendo allo sport. Druckmann ha spiegato che il sangue era finito ovunque e che aveva avuto bisogno di trenta punti di sutura. Ancora adesso ha un'ammaccatura nel cranio per colpa della mazza da golf. Di certo questo avvenimento ha condizionato la scela dell'arma in The Last of Us 2.

