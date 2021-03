Resident Evil Village con ray tracing su PC, primo video dalla presentazione AMD

Resident Evil Village su PC si è mostrato per la prima volta con un video nel corso della recente presentazione sulla nuova GPU AMD Radeon RX 6700 XT, con l'annuncio anche del supporto per il ray tracing su Windows attraverso la tecnologia AMD e FidelityFX.

Qui sopra potete vedere il video completo della presentazione AMD di oggi dedicata alla Radeon RX 6700 XT, che tratta soprattutto della nuova scheda grafica in arrivo il 18 marzo, ma particolarmente interessante risulta la prima occhiata in assoluto alla versione PC di Resident Evil Village visibile dal minuto 9:42, visto che il gioco finora si è mostrato soltanto su PS5.

Non ci sono molti dettagli tecnici al riguardo, ma a giudicare dal video la qualità grafica generale su PC sembra decisamente alta. L'applicazione del ray tracing cambia la rappresentazione di Resident Evil Village in maniera notevole, cosa che fa pensare a un'implementazione di tale tecnologia grafica molto più avanzata di quanto abbiamo visto su PS5, almeno per quanto è stato mostrato dai trailer e soprattutto dalla demo Maiden distribuita il mese scorso.

Guardando anche le immagini comparative, il ray tracing attivo cambia in maniera evidente l'illuminazione e la gestione dei riflessi, cosa visibile soprattutto nella scena dell'interno del castello, inoltre è parsa notevole anche la fluidità generale.

Pare insomma che Resident Evil Village su PC abbia una partnership speciale con AMD, cosa che potrebbe escludere lo sfruttamento delle tecnologie specifiche Nvidia come il DLSS 2.0, ma restiamo comunque in attesa di ulteriori informazioni al riguardo. Nel frattempo, teniamo d'occhio anche eventuali delucidazioni sulla data di uscita, visto che secondo Edge potrebbe essere stato rinviato ma non c'è ancora conferma della questione.