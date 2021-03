Resident Evil Village rimandato? Nuova data di uscita secondo Edge

Il 2021 sarà un anno intenso per i videogiocatori? Negli ultimi tempi si parla sempre più spesso di rimandi e un altro gioco potrebbe aver subito questo destino. Parliamo di Resident Evil Village. L'avventura horror di Capcom è prevista per il 7 maggio, ma tramite il più recente numero della rivista Edge abbiamo modo di scoprire che la data di uscita potrebbe essere stata rimandata. Di quanto?

Per fortuna non di troppo. Come potete vedere voi stessi in calce, la nuova data di uscita di Resident Evil Village indicata da Edge (numero di aprile 2021) è il 22 giugno, si parlerebbe quindi di circa un mese e mezzo. Per quanto sia spiacevole, si tratterebbe di un rimando tutto sommato contenuto. Ovviamente questa informazione al momento non è da ritenersi ufficiale.

Al momento della scrittura di questa notizia Capcom non ha ancora rilasciato alcuna informazione riguardo al rimando di Resident Evil Village. Questa nuova data di uscita, inoltre, potrebbe essere un errore di scrittura di Edge, anche se è chiaro che si tratterebbe di qualcosa di macroscopico.

Nel caso nel quale il 22 giugno sia realmente la nuova data di uscita di Resident Evil Village, è possibile che Capcom abbia condiviso in anticipo l'informazione con Edge e si stia preparando ad annunciarla. Per il momento non ci resta altro da fare se non attendere nuove informazioni ufficiali da parte dello sviluppatore. Probabilmente una conferma o una smentita arriveranno in tempi rapidi.

Per ora sappiamo con certezza che Resident Evil Village conterrà molte scene intense e spaventose, a svelarlo è lo stesso director del gioco. Infine, vi segnaliamo che Capcom ha parlato di enormi sorprese e della visuale in prima persona, che fa il proprio ritorno dopo Resident Evil 7 Biohazard.