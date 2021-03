WhatsApp: immagini, foto e video che si auto-eliminano in arrivo con una nuova opzione

WhatsApp offrirà presto la possibilità di inviare immagini e foto che si auto-cancelleranno, attraverso un aggiornamento che verrà messo a disposizione del pubblico dopo un periodo di test, in base a quanto riferito da WABetaInfo.

La nuova opzione è sostanzialmente un'estensione di quella che abbiamo visto con i messaggi che si cancellano automaticamente: in pratica, anche le immagini, le foto o i video che verranno inviati attraverso questa funzionalità saranno visibili a tempo, venendo poi cancellati automaticamente dal sistema dopo un certo periodo di tempo.

Coloro che ricevono tale tipo di contenuto multimediale verranno comunque avvisati del fatto che si tratta di elementi a tempo, con un messaggio tipo: "Questo contenuto multimediale scomparirà una volta che lasciate questa chat".

L'informazione non è ancora ufficiale e arriva da WABetaInfo, che tuttavia si è rivelato fonte affidabile in passato, per quanto riguarda le novità relative a WhatsApp, andando a ricavare dettagli da datamining e versioni di prova diffuse in versione alpha e beta.

In base a queste informazioni, sembra che non ci sia possibilità di esportare le immagini che rientrano nella funzionalità di "auto-distruzione", tuttavia pare anche che WhatsApp non abbia, al momento, la possibilità di impedire l'uso di screenshot, cosa che potrebbe dunque rappresentare una falla nel sistema elaborato per garantire discrezione e segretezza.