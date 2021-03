GTA Online e PS Plus: Rockstar Games cambia il sistema di riscossione del denaro bonus

GTA Online ha una collaborazione in atto con PlayStation Plus, che consente agli abbonati al servizio Sony di ottenere ben 1 milione di dollari (di valuta in-game, ovviamente) al mese, ma Rockstar Games ha intenzione di cambiare il sistema di riscossione nel prossimo periodo.

Non si tratta di un cambiamento sconvolgente, semplicemente il team di sviluppo ha avvertito che dal mese prossimo il riscatto del denaro bonus in-game all'interno della partnership tra PS Plus e GTA Online avverrà in un'altra maniera. Finora, infatti, gli utenti abbonati al servizio Sony si ritrovavano automaticamente la somma di 1 milione di dollari al mese versati sul proprio conto all'interno della piattaforma online multiplayer di Grand Theft Auto V, semplicemente effettuando ogni volta il login al gioco.

A partire dall'1 aprile 2021, questo sistema non sarà più valido, a quanto pare: in base a quanto riferito da Rockstar Games, dall'inizio del mese prossimo si dovrà andare su PlayStation Store e riscattare il premio bonus come contenuto extra gratuito all'interno del digital delivery Sony, verosimilmente dentro alla sezione dedicata a GTA Online, ovviamente.

Il risultato dovrebbe comunque essere lo stesso, ovvero il buon milioncino di dollari (finti) al mese da aggiungere al conto in banca, per poter fare ancora più baldoria in GTA Online con l'acquisto di veicoli, case, armi, equipaggiamenti e tanto altro.

Nel frattempo, continuiamo ad attendere informazioni su GTA 5 Enhanced Edition per PS5 e Xbox Series X|S, o come è destinata a chiamarsi la versione migliorata del gioco per le console next gen, visto che se ne sono perse un po' le tracce.