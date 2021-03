Resident Evil Village conterrà molte scene intense e spaventose, dice il director

Resident Evil Village conterrà molte scene intense e spaventose, secondo quanto riferito dal director del gioco, Morimasa Sato, nel corso di un'intervista pubblicata nel numero di aprile della rivista EDGE.

Si tratta della stessa occasione in cui Sato ha parlato di enormi sorprese e visuale in prima persona per Resident Evil Village, elementi che a quanto pare concorreranno a creare un'esperienza che i tantissimi fan della serie Capcom non potranno dimenticare.

"Come sapete, uno dei temi centrali del franchise di Resident Evil è l'horror, la capacità di generare paura, e vorrei semplicemente avvisarvi di non pensare che ciò che avete visto finora possa permettervi di rilassarvi da questo punto di vista", ha detto Sato.

"In termini di contenuti horror, nel gioco troverete molte scene intense e spaventose, ma abbiamo scelto di lasciare che possiate sperimentarle di persona!", ha concluso il director, riferendosi ovviamente alla demo di Resident Evil Village per PS5.

In effetti la breve versione dimostrativa del gioco disponibile per i possessori di PlayStation 5 non fa che introdurci ad alcune delle situazioni e dei personaggi che troveremo in questo nuovo capitolo della serie, senza prendersi il tempo di creare la tensione necessaria a spaventarci davvero.

Vivremo dunque la paura sulla nostra pelle a partire dal 7 maggio, data in cui Resident Evil Village sarà disponibile nelle versioni PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.