It Takes Two, un video di gameplay con i primi 22 minuti di gioco

It Takes Two si mostra in video con i primi 22 minuti di gameplay tratti dalla campagna del gioco, che sarà disponibile a partire dal 26 marzo su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Google Stadia.

Dopo il primo trailer del gameplay commentato da Josef Fares, It Takes Two rivela dunque le fasi iniziali dell'intrigante avventura che ci metterà nei panni di una coppia di genitori trasformati in pupazzi.

Alle prese con situazioni completamente inedite per loro, i due protagonisti dovranno collaborare per riuscire a sopravvivere a un ambiente ostile, avere la possibilità di capire cosa li abbia trasformati e trovare un modo per tornare normali.

Esattamente come in A Way Out, il precedente titolo diretto da Josef Fares, il fulcro dell'esperienza è rappresentato da una modalità cooperativa fruibile anche in presenza di una sola copia del gioco.

Per ulteriori dettagli e per le nostre prime impressioni, date un'occhiata al provato di It Takes Two.