Evangelion: 3.0+1.0: primi 10 minuti saranno in anteprima su YouTube e Amazon Prime Video

Evangelion sta per raggiungere la conclusione anche della sua revisione generale, ovvero l'operazione "Rebuild of Evangelion" e lo farà in grande stile con il film finale, Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time, di cui si potranno vedere i primi 10 minuti in anteprima in streaming, attraverso YouTube e Amazon Prime Video.

Il film dovrebbe rappresentare la conclusione definitiva della serie, o almeno della storia originale e di questa rielaborazione successiva, che rivede alcuni aspetti della prima serie e ne amplia altri, andando a coprire anche altri elementi e arricchendone la visione generale.

La data di uscita di Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time è stata annunciata nei giorni scorsi ed è sorprendentemente vicina, ovvero l'8 marzo 2021, lunedì prossimo, ma se volete avere un'anticipazione potete comunque rivolgervi a un paio di canali che dovrebbero garantire la visione in anteprima dei primi 10 minuti del film.

Il primo frammento del film potrà essere visto sul canale YouTube ufficiale di Studio Khara, a questo indirizzo o anche riportato direttamente qui sotto, esattamente alle ore 16:00 del 7 marzo 2021, oppure su Amazon Prime Video, anche se non è chiaro se l'iniziativa sia disponibile anche dalle nostre parti.

Dopo diversi posticipi, l'ultimo dei quali arrivato lo scorso gennaio, sembra dunque sia giunto finalmente il momento della conclusione con Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time, destinato a rappresentare un evento importante per i tanti fan della serie.