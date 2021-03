PS5: scorte ancora introvabili, 55.000 persone in coda in un negozio UK

La ricerca di una PS5 non è ancora finita e non sembra destinata a vedere una conclusione tanto presto. Il vero problema è che la maggior parte dei giocatori non possono dichiararsi vincitori. Quest'oggi, ad esempio, ben 55.000 giocatori si sono messi in coda contemporaneamente presso Currys, una catena UK. Potete vedere voi stessi l'immagine in calce alla notizia.

Inoltre, è possibile che la persona che ha condiviso lo screenshot sia stata una "delle prime" a connettersi e che quindi la coda effettiva sia stata molto più lunga. 55.000 è quindi il numero minimo di persone che hanno tentato di acquistare una PS5 presso questa singola catena UK. Situazioni simili sono prevedibili anche per altri rivenditori. La maggior parte dei clienti non hanno avuto successo, chiaramente.

L'immagine è stata condivisa tramite ResetEra dove molteplici utenti hanno affermato di essersi oramai arresi. Ritengono più salutare attendere che le PS5 (ma anche le Xbox Series X) sia disponibile in modo normale, evitandosi quindi code digitali e delusioni continue.

Un utente ha anche condiviso un tweet di Digital Foundry Deals, profilo che si occupa di pubblicare offerte legate a prodotti tecnologici. DFD ha pubblicato un tweet riguardo all'offerta di Currys e nel momento nel quale è riuscito ad entrare nel sito le PS5 erano già tutte esaurite. Il problema è che queste code influenzano anche gli altri acquirenti di Currys, in cerca di prodotti "normali" ma che non hanno accesso a una coda separata.

Purtroppo temiamo che situazioni di questo tipo continueranno a ripetersi nei mesi. PS5, in ogni caso, può vantare vendite superiori a quelle di PS4 nello stesso periodo di lancio del 2013 (novembre - dicembre, precisamente).

