Need for Speed Hot Pursuit: video confronto svela che PS5 batte Xbox Series X

Digital Foundry ha realizzato un nuovo video confronto per Need for Speed Hot Pursuit Remastered in versione PS5 e Xbox Series X. Il gioco di Criterion ha infatti ricevuto il supporto alla next-gen che promette grafica in 4K e 60 FPS: la testata ha quindi deciso di analizzare il gioco e scoprire la qualità del lavoro degli sviluppatori.

Digital Foundry spiega che le versioni console originali di Need for Speed Hot Pursuit Remastered (PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch) viaggiano a 1080p e 30 FPS. Su PS4 Pro e Xbox One X, invece, è stato aggiunto il supporto ai 4K e 30 FPS, con anche una modalità a 1080p e 60 FPS. Questa nuova versione semplicemente rimuove il limite dei 30 FPS alla modalità 4K delle ultime due versioni: su PS5 e Xbox Series X, quindi, il gioco è in grado di raggiungere un frame rate superiore avvantaggiandosi della maggiore potenza delle due console.

Come avrete notato, però, non viene citata Xbox Series S: la console esegue la versione Xbox One S di Need for Speed Hot Pursuit Remastered, quindi la migliore modalità a disposizione è quella 1080p e 30 FPS. Proprio così: nessun upgrade e nessuna modifica. Sulla console minore di Microsoft non è possibile accedere alle novità tecniche del gioco. Incredibile poi il fatto che il frame rate è ora sbloccato anche su PS4 Pro e Xbox One X, che viaggiano sui 4K e 40 FPS variabili. In altre parole, la versione PS4 Pro propone prestazioni migliori di Xbox Series S.

Parliamo però delle versioni PS5 e Xbox Series X di Need for Speed Hot Pursuit Remastered. Nel caso di PlayStation 5, il gioco riesce effettivamente a raggiungere i 4K e 60 FPS. Su Xbox Series X, invece, Digital Foundry ha incontrato un problema in un punto specifico della mappa, vicino alla costa: visto però che si passa spesso in tale punto, più volte nel corso del gioco ci si imbatte nel problema. Il frame rate cala infatti tra i 30 e i 40 FPS su Xbox Series X. Si tratta chiaramente di un problema software del gioco legato alla modalità 4K. Nella modalità 1080p e 60 FPS, infatti, non ci sono problemi anche su Xbox Series X.

Digital Foundry spera quindi che EA risolva il problema con una patch. Need for Speed Hot Pursuit Remastered, in conclusione, gira perfettamente solo su PS5 per il momento.

Vi segnaliamo infine che Battlefield 6 fa rimandare Need for Speed: Criterion aiuta DICE nello sviluppo.