Evangelion, il nuovo film rimandato ancora per il COVID-19

L'uscita del nuovo film di Neon Genesis Evangelion, chiamato Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time, è stato rimandato ancora a causa del COVID-19. Ad annunciarlo è stato lo studio Khara, senza stupire nessuno vista la situazione annuale.

Del resto stiamo parlando di un film in lavorazione ormai da anni. Nel 2016 Hideaki Anno, l'autore, chiese scusa per avere bloccato i lavori per lavorare a Shin Godzilla. Spostato a giugno 2020, il film fu rinviato a 23 gennaio 2021 a causa della pandemia di COVID-19. Il nuovo ritardo nasce dalla dichiarazione dello stato d'emergenza per tutto il Giappone, che durerà almeno fino al 7 febbraio.

Attualmente Khara sta valutando una nuova data di uscita, che comunicherà quanto prima sul suo sito ufficiale. Nel frattempo ha chiesto ai fan di portare pazienza.

Intanto che pazientate, potete guardare a ripetizione l'ultimo trailer, pubblicato il 24 dicembre 2020. Lo riportiamo qui di seguito per comodità.