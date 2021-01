Crash Bandicoot: nel nostro video analizziamo i rumor su un nuovo cartoon

È da poco spuntato in rete un nuovo rumor dedicato a un cartoon dedicato a Crash Bandicoot. Come potete vedere nel nostro video, nel quale analizziamo tutte le informazioni a disposizione, è disponibile una clip nella quale Neo Cortex trasforma un semplice marsupiale nel Crash Bandicoot che tutti conosciamo e amiamo.

Il filmato era apparso tramite Reddit, ma è stato rapidamente cancellato. Secondo le dichiarazioni del post originale, questa animazione è stata commissionata da Amazon ed è stata in produzione per un intero anno prima di essere cancellata. Per ora, però, tutto questo è solo una speculazione e non vi è alcuna conferma ufficiale a riguardo.

L'animazione è di alta qualità, forse troppo alta per una clip pensata solo per fare un test stilistico. La community si è quindi divisa tra chi pensa che sia reale e chi invece crede si tratti di un falso realizzato da un fan (o più facilmente da un gruppo di fan) in cerca di facili attenzioni.

Un utente Twitter afferma inoltre che potrebbe trattarsi di un filmato animato creato per uno degli ultimi giochi. Il primo Crash Bandicoot, infatti, avrebbe dovuto includere alcune sequenze animate, ma erano poi state rimosse poiché un cartoon 2D in un gioco 3D sembrava inadeguato secondo Sony.

Lo sviluppatore Bob for Toys aveva inoltre in passato affermato di aver sempre voluto mantenere quello stile "da animazione vecchia scuola" che caratterizzava il gioco, quindi non è affatto impossibile che quanto circolato in rete non sia affatto una serie animata ma semplicemente filmati di gioco.

Per ora si tratta solo di speculazioni: è impossibile sapere di cosa si tratta, a meno che una delle società coinvolte non dica la propria. Activision, che detiene i diritti di Crash Bandicoot e sarebbe quindi coinvolta se si trattasse di un progetto ufficiale, non ha rilasciato dichiarazioni in merito.

Vi segnaliamo infine che Crash Bandicoot 4 nasconde una misteriosa immagine che scatena teorie su Crash 5.