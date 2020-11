Crash Bandicoot 4 nasconde una misteriosa immagine che scatena teorie su Crash 5

In Crash Bandicoot 4: It's About Time è stata scoperta una strana immagine nascosta che ha subito scatenato supposizioni e teorie riguardanti in particolare il possibile arrivo di Crash 5 o comunque un altro titolo legato alla serie o agli autori.

Il collegamento a dire il vero è molto vago, anche perché l'immagine in questione non è proprio facilmente interpretabile, ma quello che la rende ancora più interessante è il fatto che non è facile farla comparire, cosa che la fa sembrare un easter egg piuttosto importante.

Secondo diverse testimonianze, per far apparire l'immagine è necessario finire completamente Crash Bandicoot 4: It's About Time, ovvero arrivare al 106% dei contenuti sbloccati, missioni non propriamente semplicissima e alla portata di tutti.

Quando si raggiunge tale risultato, sulla TV di Crash compare uno strano logo all'interno del loop previsto. Lo schermo mostra infatti le immagini da Crash 1 a Crash 4 e alla fine compare l'immagine riportata qui sotto, di cui non c'è ancora un'interpretazione certa.

Secondo molti potrebbe essere un rimando a Crash 5, anche se il collegamento non è facile da trovare. Altri fanno notare come il simbolo sembri suggerire una sorta di scontro, forse un titolo multiplayer PvP o una modalità in arrivo per il gioco. Altri ancora sostengono possa trattarsi di una sorta di logo per un browser internet basato su Crash, ma possiamo probabilmente soprassedere su quest'ultima interpretazione.

Nel caso non l'abbiate ancora fatto, andate a leggere la nostra recensione di Crash Bandicoot 4: It's About Time per sapere cosa ne pensiamo di questo nuovo capitolo.