Demon's Souls: c'è già chi lo ha finito senza subire un solo colpo

Demon's Souls è uscito solo da un paio di settimane ma c'è già chi l'ha finito senza subire alcun colpo, una delle sfide classiche che viene lanciata dalla community di streamer all'uscita di ogni soulslike che si rispetti.

In questo caso si tratta di The Happy Hob su Twitch, che ha trasmesso la sua prima run di circa sei ore raggiungendo l'obiettivo prestabilito, ovvero concludere tutto il gioco senza subire danni, una performance davvero non comune considerando la difficoltà intrinseca del gioco.

In particolare verso la conclusione del gioco, sono emerse alcune sfide di particolare intensità, ma a quanto pare The Happy Hob è riuscito comunque a raggiungere il difficile obiettivo in un tempo alquanto basso.

Quello che rende l'impresa particolarmente notevole è il fatto che PS5 è uscita solo da un paio di settimane e così anche il nuovo Demon's Souls, cosa che pone delle difficoltà aggiuntive all'avventura: non solo infatti c'è stato poco tempo per allenarsi sul gioco stesso (nonostante si tratti di un remake), ma l'intera console è sostanzialmente nuova, dunque ha richiesto anche un periodo di adattamento estremamente basso per prendere dimestichezza con il nuovo controller DualSense e le caratteristiche del sistema.

In ogni caso, adesso ci aspettiamo tutta una serie di primati variegati legati a Demon's Souls, visti i precedenti con streamer che hanno concluso giochi simili utilizzando i bonghi di Donkey Konga o simili stranezze.