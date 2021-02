Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time: data d'uscita definitiva più vicina del previsto

Dopo un'infinità di rinvii, è stata annunciata la data d'uscita definitiva nei cinema di Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time: l'8 marzo 2021. Sì, gli amici giapponesi potranno vedere l'ultimo film della saga Evangelion tra poco più di una settimana. Il film è in realtà pronto da tempo, ma è stato rinviato ben due volte a causa della pandemia di COVID-19. Speriamo che questa sia la volta buona per vederlo e che non ci siano ulteriori ritardi.

Per festeggiare è stato diramato anche un nuovo teaser trailer con delle sequenze inedite del film, che ricalca lo stile usato delle anteprime degli episodi della serie TV originale. Lo trovate qui di seguito.

Originariamente Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time avrebbe dovuto arrivare al cinema il 27 giugno 2020. Non ce la fece perché il governo dichiarò lo stato d'emergenza a causa della pandemia. Il lancio fu spostato al 23 gennaio 2021, ma anche in questo caso andò in fumo a causa di un nuovo lockdown.