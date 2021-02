Netflix: Terminator diventa una serie anime dagli autori di Ghost in the Shell

Netflix ha in programma una serie anime su Terminator, affidata allo studio che si è occupato dell'adattamento di Ghost in the Shell, ovvero Production I.G.

Non ci sono ancora molte informazioni sulla storia della serie ma Mattson Tomlin, lo showrunner in incaricato del progetto e precedentemente responsabile di Project Power, ha riferito a Variety di avere intenzione di utilizzare il franchise in modo da "rompere le convenzioni e sovvertire le aspettative".

Production I.G., da parte sua, ha bisogno di ben poche presentazioni: si tratta di uno studio molto conosciuto, che ha lavorato, oltre che a Ghost in the Shell, dal film di Momoru Oshii alle serie successive, anche su diversi altri titoli importanti come Patlabor, Neon Genesis Evangelion in collaborazione con Gainax, Jin-Roh e molti altri titoli celebri.

Sono noti anche in ambito videoludico, avendo curato le scene d'intermezzo e narrative per Xenogears, Ace Combat 3: Electrosphere e vari titoli della serie Tales Of. Per il resto, non ci sono informazioni sull'adattamento in serie animata di Terminator, ma considerando che si punta a sovvertire le aspettative possiamo aspettarci cambiamenti importanti per quanto riguarda personaggi e trama, pur mantenendo le caratteristiche di base e storiche della serie.

