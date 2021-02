Half-Life 3: youtuber ha pubblicato aggiornamenti giornalieri per tre anni di fila

Hazard Time, al secolo Liam Praino, è uno youtuber devoto alla serie Half-Life che ha pubblicato aggiornamenti giornalieri relativi ad Half-Life 3 per più di tre anni. Più precisamente per 1.202 giorni al momento di scrivere questa notizia. Ovviamente non vi sarà sfuggito il dettaglio che Half-Life 3 non è mai stato annunciato e, a parte qualche voce di corridoio, di notizie in merito ne esistono davvero poche.

In effetti quello di Hazard Time è più un bollettino che una rubrica di notizie vere e proprie, visto che la maggior parte dei giorni si è limitato a notare la mancanza di nuove informazioni in merito ad Half-Life 3 (senza nascondere un velo di tristezza). Comunque sia la costanza con cui lo ha fatto è davvero notevole e meritevole di menzione, come ritengono anche i suoi undicimila seguaci. In un certo senso sembra essere qualcosa che fa più per se stesso che per gli altri, nonostante ogni tanto abbia provato a variare la formula con qualche trovata interessante.

Naturalmente è stato felice dell'uscita di Half-Life: Alyx, che però non considera come un vero e proprio Half-Life 3, che per lui deve proseguire la storia originale di Gordon Freeman per essere tale. Del resto non ha abbastanza soldi per acquistare un visore VR per giocare Alyx.