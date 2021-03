NVIDIA RTX 3050 Ti rivelata da Asus per errore, si tratta di una GPU per notebook

La NVIDIA RTX 3050 Ti è stata rivelata per errore da Asus: si tratta di una GPU per notebook non ancora annunciata ufficialmente, ma che l'azienda ha citato in maniera esplicita nelle specifiche del nuovo portatile da gaming TUF Dash F15.

Asus TUF Dash F15, il nuovo portatile da gaming dell'azienda.

Dopo la conferma della NVIDIA RTX 3050 da 4 GB a dicembre, ecco dunque che si appresta a fare il proprio debutto l'ennesimo modello della RTX serie 30, in questo caso una variante entry-level con 4 GB di memoria, bus a 128 bit e un consumo di 60W.

A quanto pare quest'ultima generazione di schede video è caratterizzata da diciture abbastanza confusionarie, prive dell'aggiunta dell'etichetta Max-Q che aiutava a identificarle rapidamente.

Al di là di questo, sarà interessante capire se anche questa GPU verrà presa d'assalto, come accaduto di recente ai laptop con RTX 3080 e 3070 razziati dai miner di criptovalute.