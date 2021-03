Captain Marvel 2, Brie Larson parla del film su YouTube: c'è solo una cosa che può dire

Captain Marvel 2 prosegue la sua produzione in gran segreto e, nonostante sia l'argomento di discussione di una sessione di domande e risposte con Brie Larson su YouTube, l'attrice ha potuto svelare solo una cosa sul film in questione.

A dire il vero il discorso tocca vari argomenti ma rimane legato a Captain Marvel 2, solo che Brie Larson riesce abilmente a rimanere sempre piuttosto lontana dai dettagli riguardanti il nuovo film, che avrà un ruolo fondamentale all'interno della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, mantenendo dunque tutti i segreti.

"Per quanto riguarda Captain Marvel 2, la cosa che mi viene chiesta tanto, ma proprio tanto, è se posso dire qualcosa sul seguito", ha affermato la Larson sul suo canale YouTube, dove peraltro spesso pubblica video anche su Animal Crossing: New Horizons, per il quale ha una partnership da tempo con Nintendo.

"Una cosa che posso dirvi è questa: non posso dirvi nulla!" Ecco qua lo scherzone, ben progettato dall'ottima interprete del personaggio Marvel. D'altra parte, Captain Marvel 2 è previsto arrivare solo nel 2022 inoltrato, dunque è probabile che ci sia ben poco da riferire di preciso al momento, anche se verosimilmente la sceneggiatura sarà già pronta da tempo.

Per quanto riguarda il nuovo film, l'attrice protagonista ha inoltre riferito che "Sono cambiata molto e cresciuta, dunque non vedo l'ora di capire cosa posso portare in Carol e nel nuovo film di Captain Marvel di ciò che sono adesso". Poi un ringraziamento rivolto ai fan, nel "Vedere come avete accolto Carol, come l'avete tenuta in considerazione o considerata un simbolo per quello che vi sembrava giusto. Ha riferito inoltre di trovare incredibile e fantastico il fatto che ci sia chi ha cercato di trarre forza dal personaggio, sia del film che dei fumetti, per affrontare le difficoltà della vita reale.