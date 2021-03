PlayStation Store, FIFA 21 è il gioco PS5 più scaricato a febbraio 2021

FIFA 21 è stato il gioco PS5 più scaricato dal PlayStation Store nel mese di febbraio 2021, e la cosa interessante è che il dominio del calcistico di EA Sports si estende dall'Europa agli USA.

Il titolo è primo in entrambe le classifiche, insomma: negli Stati Uniti si è lasciato alle spalle Call of Duty: Black Ops Cold War, che è stato il più venduto a gennaio in formato retail, mentre nel vecchio continente ha superato Assassin's Creed Valhalla.

In tutti i casi troviamo Marvel's Spider-Man: Miles Morales in terza posizione, segno che la qualità di determinate produzioni viene riconosciuta in maniera universale, a prescindere dai gusti del pubblico.

Per quanto riguarda invece le classifiche dei giochi PS4, FIFA 21 è primo in Europa ma non negli USA, dove comanda ancora il blockbuster Grand Theft Auto V, con ottimi posizionamenti per Call of Duty: Black Ops Cold War e Minecraft.

PlayStation Store, i giochi PS5 più scaricati a febbraio 2021 negli USA