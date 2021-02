Call of Duty: Black Ops Cold War è il gioco più venduto a gennaio 2021 negli USA

Call of Duty: Black Ops Cold War è stato il gioco più venduto a gennaio 2021 negli USA, ma non solo: lo sparatutto prodotto da Activision è stato il più venduto anche considerando gli ultimi dodici mesi.

La notizia non stupisce, naturalmente: i dati avevano già confermato che Call of Duty: Black Ops Cold War è stato il gioco più venduto negli USA nel 2020, e quello di gennaio è dunque soltanto un ulteriore consolidamento del suo successo.

In seconda posizione nella classifica americana troviamo Assassin's Creed Valhalla, che sale di un posto così come Marvel's Spider-Man: Miles Morales, che passa dalla quarta alla terza posizione.

Per quanto riguarda invece la top 10 dei titoli più venduti fra gennaio 2021 e gli undici mesi precedenti, come detto Call of Duty: Black Ops Cold War è in testa ma viene seguito da un altro episodio della stessa serie, Call of Duty: Modern Warfare, mentre sul terzo gradino del podio troviamo Animal Crossing: New Horizons.

Classifica americana, gennaio 2021