NVIDIA RTX 3080 e 3070, anche laptop razziati dai miner di criptovalute

I minatori di criptomonete stanno letteralmente facendo razzia di laptop dotati della nuove GPU RTX Ampere di Nvidia, disponibili sul mercato dalla scorsa settimana. Il motivo? Sul mercato non si trovano praticamente più schede della serie 3000.

Il problema, in questo caso, è che li stanno comprando in massa direttamente dai produttori hardware, che non pongono alcun limite all'acquisto. Così dei prodotti teoricamente dedicati al mercato dei videogiochi, saranno per la gran parte utilizzati per scavare Ethereum, il cui valore è cresciuto enormemente nell'ultimo mese.

Proprio la crescita di valore dell'Ethereum ha giustificato l'acquisto di preassemblati da parte dei minatori, che trovano comunque conveniente spendere migliaia di dollari sui singoli sistemi (normalmente acquistano solo schede video). Anche le prestazioni della nuova GPU mobile di Nvidia, che hanno ridotto il distacco dai sistemi con schede video dedicate, ha prodotto l'attuale situazione.

La sostanza è che la carenza di nuove schede video e sistemi dedicati sul mercato durerà ancora a lungo, con i produttori hardware che stanno rispolverando vecchie tecnologie per continuare a vendere anche ai loro clienti tradizionali (ai prezzi delle nuove, a volte).