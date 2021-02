Silent Hill, il remake per PS5: Akira Yamaoka suggerisce un reveal in estate

Il remake di Silent Hill per PS5 sarà protagonista di un reveal nel corso di questa estate? È ciò che ha suggerito il leggendario compositore Akira Yamaoka nel corso di un'intervista con un sito arabo.

I numerosi rumor su Silent Hill sono stati definiti credibili da alcuni addetti ai lavori e non sarebbe la prima volta che un indizio arrivi dall'Arabia Saudita, vedi il misterioso teaser di PlayStation Arabia di qualche tempo fa.

In questo caso, Yamaoka ha parlato di quando il suo prossimo progetto verrà presentato ufficialmente, e le sue parole sono state queste: "Nel corso dell'estate, e si tratterà di un progetto che molte persone speravano di vedere."

Considerata anche la foto scelta dal sito per l'intervista, che potete vedere nel tweet in calce, è abbastanza scontato supporre che il progetto in questione sia Silent Hill e che dunque il suo reveal finalmente si stia avvicinando.

Dopo la cancellazione di Silent Hills, che avrebbe visto Hideo Kojima cimentarsi con il celebre franchise, i fan della serie attendevano con trepidazione qualche novità da parte di Konami, ma non c'è stato ancora alcun annuncio.