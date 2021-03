Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: il cosplay di Lucinda da Rakukoo ci riporta a Sinnoh

Il recente annuncio di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente mostra già i primi riflessi anche nell'ambito dei cosplay, dove l'ottima Rakukoo ha deciso di riportarci tutti a sinnoh con quest'ottima interpretazione di Lucinda, o Dawn nella versione originale.

Si tratta della coordinatrice Pokémon di Duefoglie, della regione di Sinnoh, uno dei personaggi principali degli originali Pokémon Diamante e Perla, dove si presentava accompagnata dal fedele Pinlup, diventato anche lui una figura alquanto iconica per la serie.

Ovviamente, non poteva mancare Pinlup anche all'interno del cosplay di Lucinda da parte di Rakukoo, con la creatura che si presenta in forma di peluche, come spesso accade in questi casi, probabilmente la soluzione più semplice per poter avere una riproduzione convincente delle creature in questione.

La Lucinda di Rakukoo è riprodotta in maniera piuttosto fedele, con tutti gli elementi del costume al posto giusto, anche se la figura complessiva risulta necessariamente ben più adulta rispetto all'aspetto un po' infantile che caratterizza la ragazza nel gioco.

In ogni caso, anche grazie al traino fornito dall'annuncio di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente di qualche giorno fa, il post di Instagram da parte della cosplayer ha avuto un ottimo successo, dimostrando grande tempismo nella scelta di Rakukoo ma anche velocità di esecuzione per quanto riguarda costume e photoshoot.

