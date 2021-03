Call Of Duty: Warzone, le migliori armi e classi della Stagione 2

A tal proposito nelle scorse settimane abbiamo già pubblicato una semplice guida con la quale riuscirete ad aumentare velocemente il livello delle armi nel gioco. Ora però entriamo nella nostra armeria e vediamo quali sono le migliori classi e armi da utilizzare in Call Of Duty: Warzone Stagione 2 .

La Stagione 2 di Call Of Duty: Black Ops Cold War e Call Of Duty: Warzone è disponibile ormai da qualche settimana. Sulle novità introdotte da questo aggiornamento abbiamo già ampiamente discusso nel nostro speciale dedicato . Oggi, dopo aver trascorso qualche decina di ore con il famoso battle royale, ci sentiamo finalmente pronti a consigliarvi qualche classe da usare in Warzone. Nella Stagione 2 sono state aggiunte due nuove armi davvero molto interessanti, altre invece sono state modificate nei loro parametri per trovare un miglior bilanciamento nel gioco. Se quindi volete dominare le partite del battle royale di Call Of Duty, in questo articolo troverete le classi migliori da poter utilizzare attualmente. Ovviamente ognuna di esse richiede un livello delle armi piuttosto avanzato, in modo da poter equipaggiare tutti gli accessori per renderla veramente devastante.

Ritorna ancora una volta un'accoppiata classica con uno dei migliori fucili d'assalto insieme ad un fucile tattico che non ha certo bisogno di presentazioni. Il KAR98K in questa configurazione viene chiaramente utilizzato come un fucile di precisione, grazie alla sua ottica con lo zoom 7x, perfetta per gli scontri a lunga distanza con una potenza di fuoco e precisione veramente invidiabili. Il FFAR invece eccelle negli scontri a medio-brevi distanze, comportandosi come un mix tra un fucile d'assalto ed una mitraglietta. Inutile dire che in questa configurazione questo FFAR è l'arma ideale da affiancare a qualsiasi fucile di precisione o tattico, per avere una classe versatile e pronta ad affrontare qualsiasi situazione:

Come vedremo in seguito, il MAC 10 può essere utilizzato come arma secondaria in numerose classi per Warzone, quindi avercelo ad un buon livello con tutti gli accessori sbloccati è sempre un vantaggio.

Ancora una volta dobbiamo citare il MAC 10 come la migliore mitraglietta disponibile attualmente in Warzone. La sua cadenza e mobilità sono tutt'ora impareggiabili e vi faranno dominare gli scontri a corto raggio. Bisogna però configurarla nel seguente modo per ottenere il massimo da quest'arma:

Andiamo subito a vedere due fucili perfetti da accoppiare al MAC 10. Sia l'AUG che il fucile tattico M16 sono delle ottime armi a raffica. Se siete dei giocatori sufficientemente precisi con la mira potete veramente distruggere i vostri avversari grazie alla loro potenza di fuoco. Se configurati con i giusti accessori otterranno anche una discreta mobilità per gli scontri a medie-brevi distanze, in modo da potervi difendere da attacchi improvvisi. La loro configurazione è pressoché identica, ma vediamo prima quella del M16 :

Se vi siete stufati di utilizzare il FFAR come fucile d'assalto, la Stagione 2 ha introdotto un'arma molto simile ad esso. Questo FARA 83 vi permetterà di distruggere i vostri avversari a medio-brevi distanze, grazie al suo "time-to-kill" veramente eccellente. Con la seguente configurazione otterrete un fucile d'assalto con un'elevata mobilità ed una cadenza molto simile al FFAR, dunque ottima per essere utilizzata con un KAR98K al suo fianco:

MP5

Mitraglietta MP5 di Black Ops Cold War

Andiamo a vedere adesso un'altra mitraglietta molto valida, anche se non a livello del MAC 10. Questa MP5 di Black Ops Cold War è in grado di distruggere gli avversari negli scontri ravvicinati con tante munizioni ed un'elevata mobilità. Può essere l'accoppiata perfetta per le armi che andremo a vedere in seguito, in modo da creare una classe molto versatile. Vediamo dunque la sua configurazione ideale per questa Stagione 2:

Volata: Agency Suppressor

Agency Suppressor Canna: 9.5" Task Force

9.5" Task Force Sottocanna: Field Agent Grip

Field Agent Grip Munizioni: STANG 50 Rnd Drum

STANG 50 Rnd Drum Mirino: Microflex LED

Un mix veramente devastante, ideale sia per i giocatori alle prime armi che per gli esperti del battle royale. Risulta essere particolarmente potente sopratutto in Rebirth Island, ma non sfigura nemmeno a Verdansk.