Warzone: come salire velocemente di livello con le armi

Call Of Duty Warzone ci ha saputo intrattenere per diverse ore, grazie alla sua formula battle royale rivisitata, ricca di contratti ed altre attività di gioco. Activision continua a supportare il gioco free-to-play, portando costanti aggiornamenti, nuove modalità ed altre aggiunte particolarmente interessanti. Solamente qualche settimana fa sono state introdotte le devastanti armi di Call Of Duty Black Ops Cold War , tant'è che hanno dovuto depotenziarle in un successivo aggiornamento. In quest'ottica sulle nostre pagine vi abbiamo già consigliato le migliori classi da usare su Warzone, spesso però per poterle ottenere è necessario giocare parecchio tempo di gioco. I migliori accessori della armi infatti si sbloccano solamente portandole al loro massimo livello e fino ad allora non renderanno come potrebbero. In questa nostra guida vogliamo spiegarvi un semplice trucchetto, che vi permetterà di accumulare un sacco di punti esperienza in breve tempo. Se quindi non avete tanto tempo da dedicare al gioco free-to-play e non volete spendere per acquistare uno dei tanti pacchetti con le armi potenziate, ecco come salire rapidamente sia con il livello giocatore che quello delle singole armi presenti in Call Of Duty Warzone .

Per aumentare l'efficienza di questo metodo è consigliato metterlo in pratica con un gruppo di amici . Idealmente con altri tre compagni sarete in grado di portare questo procedimento al limite ed ottenere un numero elevato di punti esperienza in soli pochi minuti. Anche in questo caso, la presenza dei vostri amici non è affatto obbligatoria, ma fortemente consigliata. Bene, ora non vi resta che creare un party con i vostri compagni di squadra e lanciarvi in una partita della modalità "Malloppo".

Prima di tutto dobbiamo creare una nuova classe con l'arma primaria che vogliamo potenziare. Tutto il resto nella creazione della classe è totalmente superfluo: potete equipaggiare qualsiasi arma secondaria, accessorio, equipaggiamento e bonus. Potete preparavi anche più di una classe per avere con sé diverse armi da livellare. Una volta pronti a scendere sul campo di battaglia, ricordatevi di attivare i gettoni per raddoppiare i punti esperienza, sia quelli legati alle armi che agli XP del livello giocatore. Questi si sbloccano progredendo semplicemente nel Battle Pass stagionale o completando particolari sfide all'interno del gioco. Non sono affatto obbligatori per poter usare questo metodo, ma inutile dire che contribuiranno alla progressione più rapida nel minor tempo possibile.

Inutile dire che più ne fate, più salite di livello , sia con l'arma che con il vostro livello giocatore. Per completarli in fretta quindi dovete utilizzare dei veicoli (possibilmente degli elicotteri), che vi permetteranno di correre rapidamente per la mappa a raccogliere nuovi contratti. Con altri tre amici sarà piuttosto semplice completare una decina di contratti in una singola partita, che vi daranno tanti punti esperienza in poco tempo e senza troppa fatica. Potete suddividervi in coppie, ognuna con il proprio elicottero, oppure ogni membro del team può andare verso un contratto "Rifornimento" per conto suo. Non appena una coppia o membro del team completa un contratto, un altro dev'essere subito pronto ad avviarne uno nuovo per massimizzare l'efficienza di questo metodo.

Nella modalità "Malloppo" potete selezionare da subito la vostra classe per partire già con l'arma che volete livellare. Anche nel pre-partita vi sarà possibile fare qualche uccisione per aumentare un po' il livello, ma la vera ciccia arriva una volta scesi sul campo di battaglia. L'obiettivo della vostra sessione di gioco dev'essere completare quanti più contratti possibile. In particolare andremo a fare i contratti "Rifornimento" , nei quali l'obiettivo è quello di raggiungere un particolare negozio (stazione d'acquisto) sulla mappa. Al raggiungimento della nostra destinazione verremo premiati con 500 PE e 500 PE Arma.

Massima efficienza

In questo modo riuscirete ad aumentare rapidamente il livello dell'arma e del vostro profilo in poche partite. C'è però ancora qualche consiglio che possiamo darvi in merito a questo metodo di progressione. Una volta completati i contratti presenti sulla mappa, potete tranquillamente uscire dalla partita in corso per entrare subito in una nuova. Questo vi farà perdere i PE bonus della partita, ma manterrete tutti i PE legati alle armi. Quindi se non vi interessa il vostro livello giocatore, ma volete potenziare esclusivamente le armi, potete tranquillamente abbandonare il match e rientrare in uno con più contratti "Rifornimento" disponibili. Nelle fasi finali della partita però ci sono i "Supplementari", nei quali parte il countdown per determinare il vincitore. Durante questo periodo di tempo, i punti PE dei contratti completati aumentano, passando da 500 a 750 PE. Se arrivate a fine partita con ancora dei contratti da completare, potete sfruttare questo fase in modo da massimizzare i punti esperienza ottenuti nel gioco.

Noi abbiamo sperimentato questo metodo e vi possiamo garantire che funziona alla perfezione. In circa un'ora e mezza siamo riusciti a massimizzare il livello del fortissimo FFAR, partendo dal livello 30 e raggiungendo il livello 55. I primi livelli di ciascuna arma verranno completati a velocità sorprendente, rendendola già buona per essere utilizzata nelle varie modalità di gioco. Vi ricordiamo infine che a questo indirizzo potete trovare la nostra guida alle migliori classi da utilizzare all'interno di Call Of Duty Warzone.